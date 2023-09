Rui Borges: «Fomos mais equilibrados em todos momentos, acho que a vitória nos encaixa bem»

As declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, após o triunfo (2-1) sobre o Chaves na 4.ª ronda da Liga Betclic.





"Como tinha dito na antevisão, queríamos ter bola, o Chaves, numa fase inicial, muito bem, percebeu que o nosso meio-campo estava muito dinâmico, tentou tapar as nossas referências de jogo interior, muito homem a homem na zona interior, obrigou-nos a jogar mais fora. Chegámos ao jogo numa boa jogada, logo na fase inicial. O jogo foi bom porque ganhámos, mas naquilo que foi o resumo do jogo e aquilo que queremos para a equipa, deixou-nos mais preocupados em ganhar só do que jogar, propriamente, porque houve alguns momentos em que tínhamos bola e fomos pouco dinâmicos a dar solução ao colega que tinha bola", atirou o técnico dos cónegos, em declarações na conferência de imprensa no final da partida.

E continuou: Demos poucas linhas de passe, muito reativos e não proativos. É certo que, depois, no processo defensivo, muito bem organizados, numa primeira parte em que não deixámos o Chaves criar grande perigo na nossa baliza. Num ou outro lance podíamos ter tido mais qualidade ali no processo de ataque rápido e finalizar de outra forma, mas apesar de tudo acho que chegámos ao intervalo com uma vitória justa. Na segunda parte, sabíamos de que forma podíamos anular um pouco a largura do Chaves, laterais fundos, sabíamos que se tivéssemos algum compromissos e mantivéssemos a coesão defensiva, íamos ter algumas bolas para sair em contra-ataque, um ataque rápido. Tentámos enervar, nesse sentido, o Chaves, conseguimos e fomos conseguindo obrigá-los a errar passes, passes até relativamente fáceis, em alguns momentos. Era isso que nós queríamos."



Reação do adversário

"Eles chegam ao golo do empate com uma perda de bola nossa, com a parte do reativo e não proativo (...), pequenos pormenores que treinámos e que não podemos deixar acontecer. Podia ter-nos saído caro."



Equilíbrio foi importante

"Depois disso, reagimos um bocadinho, tivemos ali mais situações para sair, o Alanzinho teve quatro ou cinco remates de golo durante os 90 minutos, fez um belíssimo jogo. Naquilo que foi o processo, era o que eu dizia [na antevisão]: a equipa que for mais equilibrada em todos os momentos, nuns jogos vamos jogar com um momento ofensivo, noutros com um momento defensivo, ligadas as transições, como é certo, bolas paradas muito bem organizadas, muito coesos, muito concentrados. Fomos mais equilibrados em todos momentos, acho que a vitória nos encaixa bem e é justa", terminou.