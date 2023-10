Rui Borges na antevisão ao jogo com o Boavista: «Estamos num momento positivo e queremos mantê-lo»

O treinador do Moreirense, Rui Borges, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, esta quinta-feira, para a antevisão do encontro com o Boavista. O embate da 8ª jornada realiza-se esta sexta-feira, pelas 20h15.Temos de dar uma boa resposta. Foi apenas um jogo em que estivemos realmente muito bem em todos os momentos, fomos bastante eficazes, foram três pontos, nada mais do que isso. O grupo tem de estar ciente das dificuldades que vai encontrar contra um adversário motivado, a fazer uma época muito boa. É uma equipa parecida com a nossa, que tem uma imagem própria, muito competitiva. O Boavista tem um treinador que tem sido muito competente na sua carreira, que devia ser mais valorizado pelo trabalho que fez até agora. Será um bom jogo, com as duas equipas competitivas, ambiciosas. Vamos ter ter dificuldades porque iremos defrontar um adversário motivado. Vamos estar de fato macaco porque foram só três pontos em Vila do Conde, temos de seguir o nosso caminho. Acredito que a equipa vai dar uma boa respostaO seu colectivo. É uma equipa muito à nossa imagem, com uma imagem muito própria, que vale pelo seu compromisso. É uma equipa muito competitiva, que em todos os momentos tenta ser muito comprometida. É uma equipa que vale muito mais pelo colectivo, que também tem uma ou outra individualidade que pode fazer a diferença. Acredito que iremos estar preparados para as dificuldades que nos vão colocar, mas vamos tentar ser o máximo equilibrados para dar seguimento ao nosso percurso. O grupo tem esta ambição de vitórias, estamos num momento positivo e queremos mantê-lo ao longo da época.Não é uma pergunta tanto para mim. Estou ciente do que podemos dar. No que controlamos tentamos melhorar a cada dia que passa. Se superamos ou não as expectativas, depende das expecativas que cada um tinha para o Moreirense. As minhas expectativas eram muito boas porque a equipa tem uma base da época passada com um espírito de vitória, que só precisava de mudar o chip para este campeonato. Acredito que podemos ser melhores, mas haverá momentos em que não estaremos tão bem. Aproveito para pedir aos nossos adeptos para continuarem ao nosso lado, para estarem no jogo de amanhã porque o apoio fará a diferença.É com trabalho. Desde o primeiro dia deram uma resposta acima da média, o resto é trabalho. Percebemos o que cada um dá individualmente, tentamos valorizar os seus pontos fortes para valorizar a equipa. Procuramos estar equilibrados como equipa para ‘abafar’ o que possa não correr tão bem. Percebo a dúvida, porque as pessoas estão habituadas a ver um 6 mais físico, mas o Ofori dá-nos outras coisas. Temos uma estrutura muito boa no meio-campoFoi com muita alegria que o grupo recebeu novamente o Dinis no trabalho normal. Ele está felicíssimo por voltar aos treinos e dar umas porradas nos colegas. Foi um susto, muita gente não tem a dimensão do susto que foi. Vai precisar de alguns dias para regressar à sua forma física. Já treinou normal e muito bem, tem de melhorar a parte física.