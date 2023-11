Rui Borges: «Não preciso de estar preocupado em ter os pés no chão»

Naturalmente satisfeito pela vitória por 1-0 sobre o V. Guimarães , Rui Borges mostrou-se agradado com a atuação da sua equipa, especialmente na primeira metade. Na segunda assume que a formação por si orientada não entrou bem, mas conseguiu dar a volta por cima e, com felicidade, chegar ao golo. Ainda assim, na análise ao jogo, Rui Borges fala num resultado "justo"."Foi uma primeira parte bastante equilibrada. Em alguns momentos, fomos melhores, mais proativos. Num momento ou noutro, poderíamos ser mais competitivos no meio-campo, mas não deixámos o Vitória criar lances de perigo. Temos duas ou três situações de finalização em que poderíamos ter sido mais felizes.Na segunda parte o Vitória entrou melhor, nós estávamos intranquilos, deixámos o Vitória ganhar confiança, mas fomos recuperando e o jogo tornou-se um pouco equilibrado. Foi um bom jogo, com duas equipas a querer ganhar, a respeitarem-se. Fomos felizes no golo, conseguimos lá chegar com golo e depois controlámos bem a profundidade. O Vitória bombeou as bolas para as referências, mas sem perigo. Penso que foi justo. No banco, o meu sentimento era que a equipa que fizesse golo ia ganhar o jogo. Destaco uma ambição fantástica da minha equipa.A importância é a mesma dos outros jogos. Qualquer jogo é importante. Sou um treinador feliz desde que cheguei a esta casa, lidero um grupo fantástico com um grande compromisso. Estava um pouco ansioso, depois foi o libertar disso, por ter estádio cheio, num bom espetáculo.A malta que não jogou entra amanhã [segunda-feira] no treino com uma vontade enorme de treinar e de ser solução. É uma equipa muito comprometida, tem uma ambição infinita, quer ser melhor.Temos 17 pontos. O próximo objetivo é os 20 pontos. Têm um foco enorme, não preciso de estar preocupado em ter os pés no chão".