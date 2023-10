Rui Borges: «No fim, soubemos sofrer um bocadinho, a malta deu as mãos»

Rui Borges mostrou-se satisfeito pelo triunfo do Moreirense diante do Arouca, por 1-0 , ainda que assuma que a sua equipa sentiu dificuldades para aguentar a pressão final da formação da casa."Nós sabíamos que o jogo ia ter características diferentes em alguns momentos, tínhamos de estar comprometidos e coesos. Na primeira parte, entrámos bem, nos primeiros 10, 15 minutos. Chegámos bem a zonas de finalização até. Depois fomos caindo, criando algum espaço entre linhas, que não é muito normal na nossa equipa, e deixámos o Arouca criar confiança.Estivemos bem, focados, com referências na área, tudo o que a gente identificou durante a semana para estarmos preparados, porque a classificação não espelha a qualidade do Arouca. Na segunda parte, corrigimos algumas coisas. Ao estarmos mais baixos, tivemos de estar mais compactos e a atitude tinha que mudar. Estávamos muito fofinhos, tínhamos de ser mais competitivos.Na segunda parte, fomos mais coesos, foi um jogo equilibrado, mas em transições podíamos ter decidido melhor para acalmar o jogo e fazer o 2-0. No fim, soubemos sofrer um bocadinho, a malta deu as mãos e é isso que define o nosso grupo".