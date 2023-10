Rui Borges: «O empate é um resultado justo»

Rui Borges reconheceu que o empate (1-1) entre o Moreirense e o Boavista resumiu a história do jogo. "Foi um resultado justo. Não deixámos de ser o Moreirense que temos sido. Tentámos ser os mesmos, mas o jogo não teve tanto como desejávamos. Na primeira parte, [o Boavista] foi feliz no golo. Tivemos algumas ocasiões, mas nunca conseguimos ser tão pressionantes como costumamos ser. Não senti a equipa tão proativa como noutros jogos. Senti-a mais reativa. Deixámos entrar o jogo nos duelos. Além de ter qualidade defensiva e ofensiva, o Boavista é muito forte nos duelos. Não fomos capazes de anular algum espaçamento entre linhas na primeira parte. Depois entrámos numa fase em que falhámos muitos passes. Chegámos ao empate com justiça, com um bom remate do André [Luís]", disse o treinador do Moreirense, reconhecendo que mudou de estratégia ao intervalo."Tentámos condicionar o Boavista de outra forma. Foi um jogo em que foi difícil pressionar. Foi o jogo em que fomos menos capazes nesse sentido. Tentámos não deixar partir o jogo. Eles tiveram oportunidades pelo Bozeník. Tivemos a melhor oportunidade pelo Aparício. Foi um jogo com muito respeito de parte a parte. Olhámos para o Boavista como uma equipa que tem feito um excelente campeonato até aqui. E acho que viram o mesmo no Moreirense. Estou feliz pelo compromisso da equipa. Acredito sempre [que posso ganhar]. Acredito muito no meu trabalho. E mais do que acreditar no meu trabalho, acredito na equipa. Nesses jogos 'grandes' [com FC Porto, Sporting de Braga e Sporting, que o Moreirense perdeu], não fomos superiores. Em alguns momentos, essas equipas foram capazes de se superiorizar a nós. Queremos ganhar, mas, do outro lado, também estão equipas com qualidade. A nossa ambição é grande, mas queremos conseguir o primeiro objetivo [a manutenção]. Por norma, as equipas que sobem têm dificuldades em manter-se. Temos de continuar a ser os mesmos e de melhorar ainda mais."