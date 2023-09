Rui Borges perdoa Kodisang

Depois de ter sido penalizado por um atraso no regresso da África do Sul, Kodisang voltará a alinhar de início pelo Moreirense, na próxima jornada. Assim, aexperiência tática promovida por Rui Borges em Alvalade, com a introdução de um terceiro central, não terá continuidade no jogo com o Farense, regressando ao habitual 4x2x3x1.