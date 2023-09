Rui Borges: «Podemos ser pequenos mas somos bravos»

O Moreirense visita amanhã o Rio Ave (20h30), na 7.ª da Liga Betclic, e Rui Borges fez este sábado a antevisão da partida."A equipa deu uma boa resposta frente ao Farense, estava na expectativa para perceber se conseguíamos manter o mesmo nível exibicional. A malta teve o mesmo foco, o mesmo compromisso e a mesma ambição de querer valorizar o jogo. Este jogo tem características diferentes, poderá ter algumas condicionantes, como o vento. O Rio Ave apresenta-se com estruturas táticas diferentes do normal que costumamos apanhar, com uma construção a três. Gosta de ter bola, de valoriza o jogo, mesmo frente ao Sporting foi pressionante. É um jogo que nos vai expor a coisas diferentes mas estamos preparados para essas dinâmicas. O Rio Ave joga bem apesar de só ter uma vitória, a equipa conhece-se muito bem, tem boas dinâmicas. Estamos cientes do que nos pode dar o Rio Ave nos momentos sem bola e é isso que queremos aproveitar para tentar melhorar a nossa performance.""Tem sido um bom início, poderíamos ter mais pontos. Acredito que a maioria não acreditasse que tivéssemos tantos pontos. Desde o jogo da Taça da Liga, que perdemos apesar do belíssimo jogo, temos sempre melhorado. Há um crescimento sustentado, os jogadores acreditam desde o primeiro momento na mensagem, acredita que vamos ser sempre melhores. Mesmo sem termos conquistados mais pontos, as boas exibições passam confiança ao grupo, que é muito divertido, muito alegre. O grupo sabe que não vai ganhar sempre, como acontecia na época passada, e tem essa responsabilidade de evitar o erro individual e coletivo. Temos de passar a imagem desta vila, podemos ser pequenos, mas somos bravos. Importante é ter o grupo feliz.""Tenho cinco centrais muito bons para a Liga. O Rafa está de fora porque vinha com umas questões físicas da época passada e tivemos de recuperar um pouco, o Gilberto que vem de um contexto diferente mas que está a ter um crescimento enorme. Vai ter uma oportunidade porque se calhar até trabalha melhor que os outros, ainda que os outros trabalhem muito. Atrasamo-nos no encaixe de alguns jogadores na pré-época porque queríamos atletas que acrescentassem, que a equipa não sentisse a falta de quem quer que seja nos momentos chave. O Ponck ainda está um bocadinho longe da melhor forma, mas deu uma resposta fantástica. A melhor notícia é o retorno do Dinis, deixa-me muito feliz vê-lo regressar aos treinos. Foi um susto muito difícil para ele, para a sua família e também para nós. É a minha família e doeu ver o miúdo parar numa fase em que estava muito bem. Estou muito feliz por vê-lo novamente com o grupo, é a maior vitória desta semana e a que nos deixa a todos mais felizes."