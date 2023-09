Rui Borges: «Se adormecermos um segundo somos prejudicados»

Rui Borges já fez a antevisão da visita a Chaves, jogo da 4ª jornada da Liga, este domingo, às 15.30 horas. O treinador do Moreirense catalogou o confronto frente aos transmontanos como "muito difícil", uma vez que a equipa de José Gomes perdeu os três jogos do campeonato, sendo que os cónegos ainda só realizaram dois, em função do adiamento da partida frente ao Sp. Braga, da 3ª ronda, e que se vai jogar no próximo dia 9.Rui Borges começou por registar que o facto da sua equipa ter tido 15 dias para preparar este jogo não será propriamente uma vantagem. "É esperar para ver", registou, focando que o "mais importante é a equipa ser equilibrada em todos os momentos do jogo e dar seguimento ao que tem vindo a fazer.""Fizemos dois bons jogos, é certo e essa é a mensagem que passamos, mas a verdade é que isso não chegou para ganhar. Temos de fazer mais qualquer coisa para chegar à vitória que merecemos, mas não podemos entrar nessa obsessão", sinalizou Rui Borges."Vamos defrontar um adversário que não têm pontos, mas é uma equipa muito competitiva e intensa, apesar do último resultado em Faro, que é enganador, pois não espelha o que é o Chaves. Vamos tentar conseguir ter mais bola e se o não conseguirmos é porque o adversário está melhor, mas também teremos de estar atentos no momento defensivo", destacou ainda o treinador dos cónegos consciente que nesta fase da é época é "importante continuar a cimentar cada vez mais os momentos individuais e coletivos".Rui Borges, de resto, acredita que o jogo em Chaves pode ser decidido "nos pormenores": "As bolas paradas, por exemplo, podem fazer a diferença e o Chaves também é muito forte nesse sentido. Temos de estar bem preparados para isso e muito bem organizados e concentrados nesses momentos. Se o jogo for equilibrado, mais uma razão para estarmos atentos a isso, porque se acontecer uma falha isso vai-nos sair caro. Estamos num patamar da 1ª Liga em que se adormecermos um segundo somos prejudicados nesse segundo e há que ter a noção disso.""Numa fase inicial o Chaves vai ter o apoio incondicional dos seus adeptos e é um apoio que conheço bem porque sou trasmontano e sei bem o que é isso, mais é mais uma razão para estarmos desligados dos resultados que o Chaves teve nestes três jogos. Temos de estar focados essencialmente no nosso jogo e não acredito que isso jogue a nosso favor. Será um jogo competitivo e temos de estar preparados para ele. Acredito que com o decorrer do jogo pode surgir alguma desconfiança deles em relação ao que está para trás e isso pode jogar a nosso favor, mas não penso nisso e só temos de preparar o jogo para o ganhar, porque esse é que tem de ser o nosso objetivo", registou ainda Rui Borges, concluindo com o comentário aos quatro reforços que a equipa recebeu nos últimos dias de mercado: "São jogadores para acrescentar, jovens com potencial que vão precisar de algum tempo de adaptação. Acredito que vão ser úteis, tal como os que já cá estavam e são mais boas dores de cabeça para o treinador. Estou feliz por quem chegou e confiante de que vão acrescentar algo ao grupo. Todos eles também demonstram a sua ambição e felicidade em fazer parte do grupo e isso deixa-nos ainda mais confiantes em relação ao futuro."