Rui Borges sobre a segunda volta do campeonato: «Vai ser mais difícil porque as equipas vão identificar-nos melhor»

Rui Borges está a ser o timoneiro de um Moreirense em boa forma, tendo feito uma primeira volta surpreendente a nível de resultados para uma equipa que subiu da Liga Sabseg no início da época. Porém, o técnico dos cónegos sabe que todos os momentos têm um fim e está à espera de dificuldades na segunda metade do campeonato, começando já por uma visita ao FC Porto."A ambição é dos jogadores. Eles têm uma ambição enorme, a ambição deles é que nos vai fazer perceber até onde podemos chegar. O grupo é muito focado, comprometido, mas a segunda volta vai ser muito mais difícil que a primeira porque as equipas vão identificar-nos melhor. O foco é o FC Porto, porque estamos cientes que vamos encontrar dificuldades. Mas também vamos querer ser Moreirense e iremos tentar procurar e perceber os espaços. Queremos ser competentes e se possível ganhar, mesmo sabendo que é um jogo muito difícil", considerou o treinador dos minhotos que, qualquer que seja o resultado neste sábado, não irão perder a 6ª posição na tabela classificativa."Vamos encontrar o FC Porto mais forte e equilibrado no campeonato. Está numa fase muito boa, equilibrada, coesa. Está mais equilibrado em todos os momentos do jogo com estas novas dinâmicas introduzidas nos últimos jogos, não sei se por ausência do Taremi. É o FC Porto mais forte da época. Não temos nada a perder, mas apenas a ganhar. Começamos um ciclo muito bom, competitivo, em que queremos fazer mais pontos do que os que fizemos na primeira volta. Queremos fazer uma segunda volta muito competitiva.""As mudanças aconteceram um pouco pela semana que tivemos, os avançados estavam todos com problema gripais. Tivemos de nos adaptar. Jogou o Aparício, que deu outras coisas ao jogo, mas não é um avançado. De resto, temos três avançados e todos eles são opção para o jogo, estão disponíveis e vão estar os três no jogo.""É um bom arranque de segunda volta, com jogos muito competitivos, frente a equipa que está no topo. São os melhores jogos, os que temos menos a perder e mais a ganhar. A pressão está do lado de quem luta pelo campeonato, mos só temos de desfrutar do jogo, jogar com alegria. Os jogadores não sentem tanta pressão, estão motivadíssimos.""A nossa ambição é chegar os 34 ou 35 pontos. Temos 29 e queremos chegar agora aos 32. A nossa ambição passa por somar pontos, o resto é consequência. Tudo o que fizermos na segunda volta no fim vemos o que dá.""Tem de procurar ser Moreirense, que tem a ver com o que temos sido no campeonato, uma equipa equilibrada em todos os momentos do jogo. Temos sido uma equipa equilibrada em todos os momentos, temos sido competentes defensivamente, mas também nos restantes momentos do jogo. Amanhã, a grande dificuldade vai ser essa, perceber que temos mesmo de ser competentes em todos os momentos para não deixar o FC Porto criar muitas oportunidades de golo.""Não penso nisso. Penso em ser o mais competente possível e ajudar os jogadores para estarem preparados para o próximo jogo. É essa a minha ambição.""Tem sido baseado na questão das oportunidades e mudanças pelas saídas. O André Luís foi uma venda e acrescentámos o Mingotti, um jogador de presente e futuro, um jogador de série A, que traz qualidade. O Rebelo é uma contratação de futuro, um miúdo que muita gente andava a ver. O clube antecipou-se, e bem, mas é um miúdo para médio a longo prazo, que tem uma adaptação a fazer ao futebol profissional. Vai crescer, mas até se pode impor. O Castro não precisa de apresentações. Fiquei feliz porque é um jogador à nossa imagem, à imagem da equipa técnica e do clube. Perdemos um líder, mas ganhamos outro. É importante para o equilíbrio do grupo, que tem muita gente jovem. Pode ajudar os jovens , chamá-los à terra em alguns momentos porque é um jogador muito competitivo. É um jogador muito importante para o Moreirense nesta época e meia em que vai estar connosco."O Moreirense visita o FC Porto no Estádio do Dragão, este sábado, pelas 20h30, num encontro a contar para a 18ª Jornada da Liga Betclic.