Rui Borges: «Somos a mesma equipa quando ganhamos e quando perdermos»

Rui Borges fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Arouca, partida agendada para amanhã (20H15) e que abre a 9.ª jornada da Liga Betclic."Foi uma semana normal, cientes do que não fomos capazes de fazer. A responsabilidade maior foi minha, não foi preciso trabalhar em termos psicológicos porque a eliminação não belisca o que têm sido como equipa. Não queríamos a eliminação, mas é passado. Temos de seguir o nosso caminho, focar no campeonato, agarrar no que de bom fizemos até aqui. Somos a mesma equipa quando ganhamos e quando perdermos. Podíamos ter feito muito mais, mesmo com 10 jogadores. Agora, queremos focar-nos no Arouca, ser competentes e competitivos, voltar a mostrar a nossa imagem do campeonato. A equipa está preparada, ciente do que tem feito de bom até aqui"."Acredito que esse fator não tem peso, mas esta paragem não é tão benéfica quanto isso, até porque estávamos numa fase positiva. O Arouca tem uma equipa bastante competente, intensa, bem orientada por um treinador que me é conhecido. É uma equipa que tem jogadores no ataque que fazem a diferença a qualquer momento. Se calhar o principal adversário, para nós e para eles, será o estado do terreno pelo mau tempo. Esperamos que a relva possa a ajudar ao espetáculo. Temos de perceber o que o jogo vai dar a cada uma das equipas. Temos de nos focar no que podemos fazer e ao que nos podemos adaptar. Estamos identificados no que o Arouca é forte, tem usado duas estruturas ao longo dos primeiros jogos, estamos preparados para uma e para a outra"."É uma equipa que gosta de jogar desde a primeira etapa de construção, gosta de sair com critério. O campo deles não tem estado nas melhores condições, não será benéfico para a sua ideia de jogo. Olho mais para o coletivo do Arouca, não para o que podem fazer em casa ou fora de portas. Temos de perceber como nos podemos adaptar, se podemos sair a a jogar a partir de trás. Estamos avisados para tudo o que possa vir a acontecer. O grupo tem compromisso, adapta-se ao que o jogo pode dar. Esperamos que o tempo melhore para que possa ser um bom jogo"."O Camacho e o Dinis estão em dúvida, o Dinis sofreu uma pequena pancada. Vamos ver como o Camacho evolui no dia a dia"."Isso é subjetivo. A malta pesada pode ficar mais agarrada, mais presa, eles são mais leves. Podemos pensar em alguma nuance, mas não é esse o principal foco para a preparação do jogo. Os mais leves saltam mais, não ficam tão presos".