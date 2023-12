Rui Borges: «Somos uma equipa que não se esconde»

Rui Borges fez este sábado a antevisão ao jogo com o Portimonense, marcado para domingo às 15h30.Vai ser cada vez mais difícil, o Portimonense não começou assim tão bem o campeonato, mas gradualmente melhorou e tem sido uma equipa bastante competente, equilibrada, com um treinador que conhece bem o campeonato, com boas ideias. É uma equipa que se conhece bem, forte nos duelos, muito eficaz nesse sentido. Vamos ter de estar muito mais concentrados nas bolas paradas. É uma equipa difícil, mas estamos a jogar em nossa casa. Vimos de dois empates, dois pontos bastante positivos tendo em conta os jogos em questão, mas queremos ganhar. Apesar de virmos de dois pontos muito positivos queremos voltar às vitórias em casa. Queremos continuar consistentes, competentes, não deixar quebrar esta fase positiva.Não acredito num Portimonense totalmente recuado, mas acredito que nos irão respeitar. O nosso trajeto leva a que as equipas nos respeitem cada vez mais. Vai ser uma equipa que terá alguma paciência em alguns momentos e a esperar por ataques rápidos para nos tentar ferir. Acredito que o Portimonense vai tentar dividir o jogo. O jogo com o Gil foi condicionado com o golo nos primeiros minutos. São adversários diferentes, temos de estar preparados para coisas diferentes. Vamos ter de estar muito concentrados porque o Portimonense tanto joga com uma linha de cinco ou uma de quatro. Estamos capazes, cientes das dificuldades, mas queremos continuar a ser o Moreirense positivo.Gostei porque é o nosso ADN. Somos uma equipa que não se esconde mesmo quando tem de assumir o jogo. Às vezes a posse de bola e muito subjetiva. O Moreirense pode ter menos posse muitas vezes, mas isso é normal por estar em vantagem nos jogos. A posse de bola é muito subjetiva. O Moreirense tem dado uma imagem que é capaz em todos os momentos de jogo, é uma equipa equilibrada, que percebe muito bem esses momentos. No Gil apenas não fomos capazes de criar mais situações de golo. Ter a posse e ter de assumir o jogo não nos assusta, pelo contrário, os jogadores gostam de ter a posse, de assumir. O facto de muitas vezes estarmos em vantagem muda essa estatística da posse.O Gonçalo é importante como todos os outros. O Rúben fez um jogo fantástico frente ao Benfica e não jogou na semana passada. Depois do jogo com o Benfica merecia jogar, mas tínhamos o Ofori que vinha de um par de bons jogos. Não joga o Franco, vai jogar o Rúben, o Aparício ou o Wallison, estou zero preocupado. Os jogadores estão preparados. Acreditamos muito no Wallison, tem um potencial enorme, está à espera de uma oportunidade de jogar de início.O clube está atento ao trabalho diário individual e a tudo o que os jogadores dão ao grupo. Além de estar a jogar, o Marcelo pela sua experiência e ou seu passado é um líder. Faz parte dos capitães, é um profissional a mil por cento. É um grande exemplo dentro e fora do capo. A estrutura está atenta. Os defesas-centrais têm dado estabilidade para toda a equipa ter o seu crescimento. Estou feliz por o Marcelo continuar, faz todo o sentido.