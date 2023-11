Rui Borges: «Sou um treinador feliz. Mesmo que não tivesse ganho»

Rui Borges não escondeu a felicidade após a vitória (1-0) do Moreirense sobre o Estrela da Amadora, na ronda 11 da Liga Betclic, que colocou a formação de Moreira de Cónegos no 5.º lugar da tabela classificativa em igualdade com o Sp. Braga (menos um jogo).





"Sou um treinador feliz. Mesmo que não tivesse ganho. O grupo entregou-se e acredita mais do que ninguém na nossa palavra e ideia de jogo. Foi um jogo bastante equilibrado, embora na primeira parte estivéssemos melhor. Podíamos ter sido melhores na finalização e nas zonas de decisão. O Estrela da Amadora equilibrou o jogo na ponta final da primeira parte. A segunda parte foi equilibrada. Poderia dizer que o empate ajustava-se ao que foi o jogo, mas a haver um vencedor tinha de ser o Moreirense. O resultado acaba por ser justo pelas oportunidades que tivemos", começou por dizer o técnico dos cónegos, em declarações no final da partida.Sobre o atual momento da equipa, Rui Borges assumiu estar ciente de que a equipa irá perder "em algum momento". "Podemos e vamos perder em algum momento. O futebol é isto. Estou muito tranquilo. Enquanto as coisas estão a correr bem é ir até ao fim. Estou muito tranquilo. Temos de jogar com toda a gente. Os meus jogadores são uns vencedores natos. Foram campeões na época passada. Mérito também para o treinador da época passada [Paulo Alves]. Temos 20 pontos. O quinto lugar é consequência da vitória. Sou muito ambicioso, mas sou equilibrado. Tento ser o máximo equilibrado possível. O próximo passo é somar os 23 pontos", terminou.