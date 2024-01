Rui Borges: «Sou um treinador feliz porque eles acreditam no discurso»

As declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, após a vitória () sobre o Famalicão na 19.ª jornada da Liga Betclic."O jogo teve duas partes distintas, uma primeira parte muito boa da nossa parte, em que faltou apenas tomar melhores decisões. Faltou um pouco de inspiração aos homens da frente, mas anulámos bem os homens do Famalicão. A segunda parte foi diferente, o Famalicão entrou melhor, teve mais bola mas sem conseguir criar grandes lances de perigo. O jogo ia decidir-se no pormenor porque as duas equipas estavam a respeitar-se muito. Chegámos ao golo num detalhe, num lance de bola parada. Fomos corajosos, ambiciosos e merecemos. Depois defendemos o resultado, a malta adaptou-se um pouco a isso. Foi um pouco mais de sofrimento mas sem grandes lances de perigo", começou por dizer o técnico dos cónegos, deixando de seguida elogios ao grupo de trabalho: "A característica desta equipa é a competitividade, temos golos em todos as fases do jogo. A equipa quer ganhar, não vira a cara à luta. Sou um treinador feliz porque eles acreditam no discurso, se não acreditassem não adiantava apenas a qualidade individual. O grupo é realmente espetacular."