Steven Petkov analisa propostas

Steven Petkov terminou contrato com o Moreirense e analisa, neste momento, as possibilidades que tem em carteira, tanto para continuar a jogar em Portugal como no estrangeiro. O avançado búlgaro tem tido enorme sucesso no nosso país, bastando recordar a recente subida de divisão pelos cónegos ou os 14 golos apontados pelo Feirense um ano antes.De acordo com as informações recolhidas por Record, Petkov tem recebido algumas abordagens de países asiáticos e árabes, mas preferia um campeonato mais competitivo e via com bons olhos a permanência em Portugal onde se adaptou muito bem à vida e à língua.Aposta do Feirense em 2019, o búlgaro deixou logo a sua marca ao fazer um golo de moínho ao Sporting, estavam ainda os fogaceiros no primeiro escalão do futebol português. Foi o primeiro dos 15 que fez em solo luso.