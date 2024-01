Surto de gripe no Moreirense baralha as contas a Rui Borges

Viveu-se uma semana atribulada no Moreirense, em virtude de um surto gripal que afetou o plantel e criou muitas dúvidas a Rui Borges. "Foi uma semana difícil, com complicações no grupo. Fomos afetados, mas isso não pode servir de desculpa. Foi uma semana difícil, com muita malta sem treinar, muitos que não treinaram ainda. Vamos ver", assumiu o técnico dos cónegos, no lançamento ao jogo com o Estoril.

Ofori, peça-chave no Moreirense, será baixa para a partida. Seja como for, Rui Borges espera que a equipa dê resposta ao desaire com o Casa Pia. "Vamos procurar voltar a ser o que éramos. A equipa tem de perceber que o foco e a concentração têm de estar maiores do que antes. Estamos numa posição boa, mas rapidamente passamos de bestiais a bestas", apontou.

Mingotti acrescenta valor

Com a saída de André Luís para a China, o Moreirense foi ao mercado e contratou Vinicius Mingotti. Um jogador "diferente", mas no qual Rui Borges acredita. "Vem da Série A, tem de ter potencial. Temos esperança que acrescente", disse.