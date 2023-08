Susto em Famalicão: Dinis Pinto perdeu os sentidos após choque de cabeças

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os primeiros instantes do Famalicão-Moreirense ficaram marcados por um enorme susto, depois do choque de cabeças entre Francisco Moura e Dinis Pinto. Levou a pior o jogador dos cónegos, que perdeu momentaneamente os sentidos e teve de sair de maca. Viria a recuperar a consciência pouco depois, mas seria posteriormente a ser transportado para o hospital, onde faz exames para confirmar que está tudo bem.Francisco Moura também ficou visivelmente mal tratado, já que abriu a cabeça na sequência do forte impacto, mas conseguiu seguir na partida.