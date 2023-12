Tiago Aguiar e o Prémio Vítor Oliveira: «É extensível a toda a equipa»

Tiago Aguiar recebeu, esta sexta-feira, o prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês, relativo aos meses de outubro e novembro, da Liga Portugal. Em jeito de agradecimento, o treinador adjunto descatou o trabalho coletivo de toda a equipa técnica do Moreirense."É um prémio extensível a toda a equipa. Trabalhamos muito para conseguir objetivos. É um orgulho", disse o adjunto de Rui Borges, treinador principal dos cónegos, salientando que o prémio também "dependeu muito dos jogadores". "Temos um grupo fantástico, que se aplica, transporta e transforma aquilo que são as nossas ideias. Abraçaram o nosso princípio e que faz parte do nosso modelo e é um orgulho e uma satisfação muito grande. É um prémio de toda a estrutura do Moreirense, que nos apoia e não deixa que nos falte alguma coisa, todos os dias", visou o técnico.Tiago Aguiar fez ainda questão de destacar o trabalho da equipa técnica anterior, na 2.ª Liga, quando a equipa cónega era comandada por Paulo Alves. "Introduzimos as nossas ideias e fomos percebendo o que poderíamos melhorar. A direção fez também um trabalho fantástico que nos apetrechou o plantel nas limitações que sentimos na pré-época. Depois, é tudo resultado do trabalho duma família fantástica que luta diariamente. Somos uma equipa técnica muito ambiciosa, que quer valorizar o jogo, quer ter bola, sabendo da importância de uma baliza a zero também", frisou, deixando uma mensagem positiva para os adeptos do Moreirense, sublinhando que o grupo irá "fazer coisas bonitas este ano".Tiago Aguiar não tirou, porém, o foco no jogo da 14.ª jornada da Liga Betclic, a realizar no domingo, diante do Portimonense. "É o mais importante, pois queremos chegar o mais rápido possível aos 25 pontos e continuar a andar lá em cima. A classificação é sempre consequência daquilo que é o nosso trabalho diário e os pontos conquistados. Claro que preferimos ficar na primeira metade da tabela ou até nos seis primeiros. Vamos lutar por isso e para ficarmos o mais alto possível"."Os objetivos iniciais eram alcançar a manutenção o mais rápido possível. Somos uma equipa que acabou de subir de divisão, estruturada e sustentada para a primeira divisão, com excelentes condições de trabalho e que vai continuar a crescer, graças a um esforço enorme da nossa direção. Por isso a nossa ambição é ganhar o próximo jogo, acabar este ano e começar o próximo de forma fantástica, valorizar a equipa técnica, os jogadores e levar esta Vila por Portugal inteiro e pelo mundo fora", concluiu o técnico dos cónegos.