Tiago Aguiar: «Uma primeira parte nossa que ficou aquém, com muito mérito do Sporting»

Tiago Aguiar, treinador-adjunto do Moreirense, lamentou a forte entrada em jogo do Sporting, que marcou dois golos nos instantes iniciais e acabou por vencer em Moreira de Cónegos, por 2-0."Dar uma palavra de força a dois colegas de profissão, o João Neves e o António Silva. Dentro de campo somos adversários mas fora dele existe repeito e vida além do futebol. Um abraço de força em nome do Moreirense. Estávamos avisados que o Sporting ia entrar forte e está numa boa dinâmica. Sabíamos quer os primeiros 20 mnutos seriam importantes. Eles queriam resolver o mais cedo possível e entrámos a perder, como aconteceu no Dragão e em Braga e isso retirou-nos a confiança. É uma primeira parte aquém, com muito mérito do Sporting. Sabemos que o Sporting ia esperar pelo primeiro momento de pressão. Mas perdemos muitos duelos, deviamos ter sido mais agressivos e sofremos dois golos num curto espaço de tempo. Tranquilizámos a equipa ao intervalo pois um golo podia relançar o jogo. A segunda parte foi muito competente da nossa parte, mais por mérito nosso, faltando ser mais agressivo no último terço. Fomos criando ocasiões. Foi mais a primeira ligação. Fala-se que o Moreirense é de transições mas temos um ADN forte de jogo posicional. O Moreirense tem nove jogos a zero e a nossa equipa tem de ser muito valorizada por aquilo que está a fazer, no sexto lugar", disse o técnico à Sport TV."É um grupo ambicioso, que sabe bem o que quer, não vai desligar. O grande objetivo foi conseguido na jornada passada. Vamos olhar para cima, não para baixo. O Arouca está a 7 pontos de nós e é quem está mais próximo. É uma luta que não era nossa no início da época e vamos passo a passo. Vamos continuar a caminhar juntos", concluiu.