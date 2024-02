Vinicius Mingotti: «Quero retribuir dentro do campo todo o carinho que recebi desde que cheguei»

Vinicius Mingotti sentiu-se "muito feliz e realizado" após a estreia com a camisola do Moreirense, no triunfo frente ao Famalicão, na última jornada da Liga.Reforço de inverno, o avançado está a viver em Moreira de Cónegos a primeira experiência no futebol europeu. "Vou dar o máximo para retribuir dentro do campo todo o carinho que recebi desde que cheguei", afirmou, em declarações aDepois de ter deixado o Athletico Paranaense no início do mês de janeiro, Vinicius Mingotti ainda está a adaptar-se a uma nova realidade em Portugal. "Estou a tentar adaptar-me o mais rápido possível, para que possa ajudar o Moreirense. Os meus companheiros estão a ajudar-me, assim como toda a equipa técnica, assim o trabalho fica mais fácil. Como disse, estou motivado e na expectativa para um grande começo juntos", destacou.À procura de recuperar a melhor forma física, o avançado acredita que "ao longo dos jogos, com os minutos em campo, vou conquistar a melhor forma e também ganhar entrosamento com o grupo" com a expectativa de se impor como primeira opção: "No Brasil dizemos que é 'uma dor de cabeça boa' para o nosso técnico. Será uma concorrência com respeito entre nós. Vejo como motivação para rendermos ainda mais. Quem tem a ganhar é o Moreirense", assinalou.Após as primeiras três semanas em Moreira de Cónegos, Mingotti definiu Rui Borges como "um cara espetacular, que tem mostrado bastante paciência com essa minha adaptação no futebol português. Tem-me dado total confiança e também tem sido exigente em alguns aspetos do treino no dia a dia. Isso é importante para a nossa melhor versão na parte técnica e tática".O avançado entende que o campeonato português "é de altíssimo nível, tem grandes jogadores e tenho certeza de que vou aprender muito aqui. Estou feliz, motivado e pronto para esse desafio. O torcedor do Moreirense pode esperar muita entrega dentro de campo".