Vítor Magalhães: «Moreirense demonstrou sempre uma notável capacidade de superação»

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, apontou o clube como uma "verdadeira instituição de sucesso, tanto a nível desportivo quanto a nível social".Na mensagem dirigida aos associados, no dia em que o emblema de Moreira de Cónegos celebra o 85º aniversário, o dirigente destaca a ideia de que "ao longo destes 85 anos, este clube demonstrou sempre uma notável capacidade de superação e conquistou inúmeros feitos notáveis afirmando-se junto dos melhores. Em termos de méritos desportivos, o Moreirense tem uma história repleta de realizações brilhantes".Vítor Magalhães vinca que "desde as suas origens modestas, o clube progrediu através das divisões regionais e nacionais do futebol em Portugal com muito trabalho e humildade de todos os ex e atuais dirigentes, funcionários, atletas, técnicos e os demais colaboradores que ficarão na história do clube, alcançando a tão desejada Primeira Liga lugar que é seu por direito. Conquistando troféus importantes que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do futebol na nossa região".Segundo o presidente do Moreirense, "os sócios, adeptos e simpatizantes acrescentaram um papel vital nesta trajetória do clube. A paixão e dedicação, nunca esquecendo os valores do saber receber, da família Moreirense é impressionante, criando uma atmosfera única em cada jogo do nosso clube. Valores defendidos, e reconhecidos, independentemente da divisão ou dos desafios enfrentados".Para Vítor Magalhães, o Moreirense "também é uma parte integral da vila de Moreira de Cónegos, contribuindo para o seu desenvolvimento e identidade. O clube tornou-se um símbolo de orgulho para a comunidade local e toda uma região, unindo as pessoas em torno de um objetivo comum. Além disso, a vontade de continuar a vencer é uma característica fundamental desta instituição. Ao longo dos anos, a nossa coletividade manteve uma mentalidade ambiciosa, procurando constantemente formas de melhorar e competir no cenário desportivo nacional. Essa determinação levou a várias vitórias notáveis e a um legado de sucesso contínuo que ficará para a eternidade criando valências de excelência para as gerações futuras"."O Moreirense Futebol Clube é, portanto, um exemplo inspirador de como a paixão, o compromisso e a dedicação podem levar a grandes conquistas no mundo do desporto, e continua a ser uma fonte de orgulho para a nossa comunidade. Com humildade e conscientes de que o mundo atravessa tempos difíceis, pretendemos continuar a conquistar novos horizontes, inspirando as gerações futuras a escreverem a sua própria história de sucesso no Moreirense Futebol Clube", finalizou.