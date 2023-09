Portimonense garante avançado brasileiro Zinho cedido pelo Grémio

O jovem avançado brasileiro Zinho vai reforçar o Portimonense cedido até final da época pelo Grémio com opção de compra, revelou hoje o emblema brasileiro.

"O atacante Zinho assinou contrato de empréstimo junto ao Portimonense Sporting Clube, de Portugal. O empréstimo vai até ao final da temporada europeia e o clube tem a opção de compra no final do vínculo", anunciou o Grémio, no seu site oficial.

Luís Hoffmann, conhecido no mundo do futebol por Zinho, de 20 anos, é formado no Grêmio e este ano somava sete jogos pela equipa de Porto Alegre no campeonato brasileiro.

O Portimonense fechou o mercado com 13 reforços: o guarda-redes Vinicius Silvestre, os defesas Igor Formiga, Alcobia e Lee Ye-Chan, os médios Dener e Dennis Adeniran e os avançados Paulinho, Rildo Filho, Sylvester Jasper, Luan Campos, Ângelo Taveira, Ronie Carrillo e Zinho.