Adeptos do Portimonense subiram até ao ponto mais alto do Algarve

Um grupo constituído por 10 adeptos do Portimonense, com idades entre os 19 e os 72 anos, percorreu este sábado os 34 quilómetros que separam o Estádio Municipal de Portimão e a Fóia, o ponto mais alto do Algarve, numa caminhada já tradicional sempre que os alvinegros atingem os seus objetivos.Como a permanência na 1.ª Liga foi alcançada na época passada, os adeptos decidiram fazer-se à estrada, com o muito calor que se fez sentir a levar a que os caminhantes, saídos de Portimão às 6 horas, chegassem à Fóia, no concelho de Monchique, cerca das 14H30.Esta iniciativa realizou-se pela primeira vez em 2010, sob o impulso de José Manuel Proença, durante largos anos massagista do Portimonense, para celebrar a subida à 1.ª Liga, depois de longa ausência, e repetiu-se a partir daí para festejar subidas e permanências.