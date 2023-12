Ângelo Taveira rescinde com o Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ângelo Taveira chegou a acordo com o Portimonense para a rescisão de contrato. Proveniente do Farense, o esquerdino tinha assinado por 4 épocas no último verão e chegou a ser apontado à equipa principal, mas fez sempre parte dos sub-23 dos alvinegros, pelos quais tem apenas 446 minutos de utilização.

Entretanto, Paulo Sérgio ganha mais opções. O defesa Alemão e os avançados Ronie Carrillo e Midana Cassamá cumpriram castigo na última jornada e deverão entrar nas contas do técnico para o jogo com o Sporting no dia 30, embora sobre Cassamá permaneçam dúvidas, uma vez que saiu lesionado na perna esquerda, ao serviço dos sub-23. Igor Formiga e Maurício estão entregues ao departamento médico, mas são recuperáveis.