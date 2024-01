Ataque do Portimonense terá caras novas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense reforçará seu plantel em janeiro, particularmente no ataque, por força da saída confirmada de Rildo, a prevista de Paulinho e da ausência de Hélio Varela, ao serviço de Cabo Verde na CAN. O regresso de Yago Cariello (esteve cedido ao Gangwon, da Coreia do Sul) é uma hipótese.