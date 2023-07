Besiktas quer Pedrão e já contactou o Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os turcos do Besiktas pretendem contratar Pedrão, defesa-central brasileiro ligado ao Portimonense até 2017, e notícias divulgadas em Istambul garantem que os algarvios já foram informados desse interesse, decorrendo negociações.O Besiktas tinha como alvo, para o centro da defesa, o brasileiro (com passaporte sérvio) Lyanco Vojnovic, ligado ao Southampton, e o negócio esteve prestes a consumar-se mas o jogador não passou nos exames médicos, devido a uma lesão num joelho.Esta contrariedade levou os turcos a estudarem outras possibilidades, sendo agora Pedrão o desejado.O defesa brasileiro do Portimonense, de 26 anos, foi habitual titular nas últimas épocas e está blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.