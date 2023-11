Carrillo feliz por ajudar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O equatoriano Ronie Carrillo marcou o segundo golo na vitória frente ao Chaves e não escondeu a alegria pelo feito. "Os triunfos ajudam sempre a ganhar confiança e este, antes de uma paragem do campeonato, foi muito importante", referiu.

O avançado definiu como meta, na primeira época no Portimonense, os 15 golos. "Vou em 4 [3 no campeonato e 1 na Taça da Liga] e chegarei lá", garante, lamentando a falta de oportunidades na seleção do seu país: "É um sonho e não sei porque ainda não fui chamado."

Depois da paragem a turma de Portimão receberá o Sp. Braga, para a Taça de Portugal. "Será um jogo muito difícil e iremos preparar-nos para fazer algo bem diferente do que sucedeu recentemente no estádio deles [goleados por 6-1]", adiantou o atacante alvinegro.