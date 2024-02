Dener e Hélio Varela voltam ao onze do Portimonense

Ausentes diante do Arouca devido a castigo, Dener e Hélio Varela deverão voltar ao onze do Portimonense na deslocação ao reduto do E. Amadora. Também é provável que alguns dos lesionados (Alemão, Estrela, Tamble e Luan Campos) possam recuperar e entrar nas opções do treinador Paulo Sérgio.