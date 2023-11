Dennis Adeniran entra nas contas de Paulo Sérgio

O médio inglês Dennis Adeniran somou os primeiros minutos ao serviço do Portimonense, entrando perto do fim do duelo com o Sp. Braga, e é mais uma solução à disposição do treinador Paulo Sérgio, que irá operar mudanças no meio-campo frente ao Chaves, por força do regresso à disponibilidade de Dener, que cumpriu castigo.