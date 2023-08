Diaby abre vaga no miolo

O Portimonense tem mais uma vaga por preencher até ao fecho do mercado, devido à saída (já anunciada pelo nosso jornal) do médio Diaby para o Sheffield Wednesday, por empréstimo com opção de compra. O jogador será hoje apresentado pelo clube inglês. Os alvinegros procuram ainda no mercado um defesa-central e um médio-ofensivo e eventualmente mais um médio, face à escassez de soluções para o setor, e a aposta deverá recair em unidades experientes, dada a baixa média de idades do plantel.