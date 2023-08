Esforço para ter mais soluções

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAD do Portimonense desenvolve esforços para oferecer ao treinador Paulo Sérgio mais soluções até ao fecho do mercado. Um defesa e um extremo poderão reforçar os alvinegros, não estando, por outro lado, afastada a possibilidade de Filipe Relvas sair nos próximos dias, pois o central tem vários pretendentes. No âmbito da política de promoção de jovens valores que passam inicialmente pelos sub-23, vão chegar a Portimão o defesa coreano Lee Ye-chan (ex-Yeongdeungpo) e o avançado brasileiro Ronald Barcellos (ex-Grémio).