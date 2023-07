Faleceu Arquimino, antiga glória do Portimonense

Faleceu Arquimino Pequenino Galhardo, que contava 86 anos e foi jogador do Portimonense durante 16 épocas consecutivas, atravessando três décadas.O antigo médio, natural de Portimão, iniciou a sua carreira desportiva em 1954/55, no Boa Esperança, naquele tempo o grande rival do Portimonense, e por lá se manteve duas épocas até se transferir para os alvinegros, cumprindo o referido ciclo de 16 temporadas consecutivas no clube, entre 1956/57 e 1971/72. Na última época do seu percurso enquanto futebolista, 1972/73, Arquimino representou o Grupo Desportivo Torralta.As cerimónias fúnebres estão marcadas para o próximo dia 20 de junho, terça-feira, a partir das 10 horas, na igreja do Colégio, em Portimão, seguindo depois o corpo para o crematório de Albufeira.À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.