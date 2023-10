Fazer o que nunca foi feito

O Portimonense perdeu sempre nas 23 deslocações ao reduto do FC Porto (20 para o campeonato e três para a Taça de Portugal) e o objetivo dos algarvios passa por alterar esse registo histórico negativo, agravado por a maior derrota de sempre na 1ª Liga ter ocorrido no Dragão (0-7 em 2021/22). Paulo Sérgio, treinador dos alvinegros, terá de mexer no lado esquerdo da defesa devido à ausência do castigado Gonçalo Costa, que deverá ser rendido por Seck.