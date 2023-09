Filipe Relvas após jogo com o Vizela: «A equipa merece esta vitória»

Após a vitória frente ao Vizela por, os jogadores do Portimonense mostraram-se satisfeitos com o resultado. Carlinhos bisou e foi eleito o melhor em campo."Quero parabenizar a equipa pela vitória. O Carlinhos sozinho não faz nada, sem os meus colegas para me ajudar a fazer os golos nada disto teria acontecido. Saímos com os três pontos, que é o que importa", disse o avançado em declarações à Sport TV.Filipe Relvas, que marcou um autogolo no encontro, destacou as vitórias consecutivas do Portimonense depois de um mau arranque na temporada. "Tivemos um início difícil de campeonato, começámos com o pé esquerdo, com duas derrotas pesadas. A partir daí, reerguemo-nos e nos últimos quatro jogos estivemos bem melhor, ao nosso nível, e perdemos só um jogo. Hoje não entrámos muito bem, fomos pressionados, mas soubemos ser letais no contra-ataque e até poderíamos ter jogado melhor do que aquilo que fizemos", começou por afirmar o defesa, antes de falar sobre o adversário, que, apesar de estar em desvantagem, ainda chegou ao empate: "Fomos com uma vantagem confortável para o intervalo, mas o 2-0 é um resultado perigoso, porque dá alguma sensação de conforto. Sabíamos que o Vizela é uma equipa que luta até ao último minuto, muito aguerrida, ainda mais em casa. Temos de melhorar alguns aspetos, mas penso que a equipa merece esta vitória por aquilo que tem trabalhado e feito nas últimas semanas"