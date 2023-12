Filipe Relvas com pontaria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense sofreu uma dura derrota (5-2) em Moreira de Cónegos, num jogo em que Filipe Relvas marcou o seu 2.º golo na época e na 1ª Liga. O defesa-central esteve em destaque pela negativa no início do campeonato, com 3 golos na própria baliza nas 7 primeiras jornadas, mas agora mostra eficácia... na baliza certa.