Filipe Relvas reclama canto no lance que originou o 2-1: «O árbitro também erra»

Filipe Relvas marcou o golo do Portimonense, um cabeceamento que se revelou infrutífero dada a vitória dos leões por. Ainda assim, o central destacou a "mentalidade" da equipa, e considerou que Manuel Oliveira errou no lance que ditou o segundo golo do Sporting."Nós tínhamos de mudar a mentalidade em campo e acabar com algumas desconcentrações que têm sido fatais, mas hoje fizemos uma belíssima partida. Saímos tristes pois não pontuámos frente a uma grande equipa - talvez a melhor do campeonato -, e eu penso que todos demos algo. Eles também têm mérito pela forma como fizeram os golos mas, curiosamente, o segundo vem de um canto para nós mas o árbitro também pode errar como nós", afirmou o defesa, à Sport TV, onde também prometeu uma segunda volta de melhor qualidade: "É este o caminho. Às vezes mais vale pontuar que jogar bem, mas saber que podemos competir com todas as equipas também é importante para nós. Perdemos por um pequeno detalhe...Temos de esquecer o passado e fazer o melhor daqui para a frente".