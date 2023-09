Hélio sonha com primeira vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Hélio Varela, vindo dos sub-23, tem sido um dos destaques do Portimonense e, depois da estreia a marcar em Arouca, sonha agora com a primeira vitória.

"Tem faltado uma pontinha de sorte", diz o jogador, que acrescenta: "Nas duas jornadas iniciais a equipa não esteve bem, mas a partir daí são visíveis os sinais de melhoras e, tanto em Arouca como diante do E. Amadora, poderíamos ter ido além de empates, com a forma como trabalhamos a fazer-nos crer que o primeiro triunfo está próximo." Será em Guimarães? "Vamos tentar! Certo é que entraremos em campo de olho nos três pontos", garante o extremo.

Utilizado nos quatro jogos do campeonato já disputados, Hélio Varela está nas nuvens. "É o início de um longo sonho, pois espero dar continuidade a tudo o que já alcancei", refere o jogador, trabalhado nos sub-23 do Portimonense para depois dar o salto: "Foi muito importante o período em que estive nos sub-23, pois preparou-me para as exigências da equipa principal." O primeiro golo, em Arouca, será inesquecível. "Era algo que já vivia na minha cabeça e não estava à espera que fosse uma sensação tão boa, faltando apenas os três pontos para ser melhor."