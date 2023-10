Hélio titular na derrota de Cabo Verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Hélio Varela somou ontem a segunda internacionalização por Cabo Verde e foi titular pela primeira vez, na surpreendente derrota (1-2) frente às Ilhas Comores – desfalcadas dos seus principais jogadores, devido a um diferendo com a federação –, em jogo de preparação disputado em França.

Hélio Varela é esperado hoje em Portimão e está por saber se o treinador Paulo Sérgio lhe dará descanso, por força do desgaste acumulado (participação em dois jogos e deslocações à Argélia e a França), ou se contará com o extremo para o jogo da Taça de Portugal com o Sp. Covilhã.

Quase certa é a estreia absoluta do médio inglês Dennis Adeniran, reforço vindo do Sheffield Wednesday. O médio-defensivo lesionou-se pouco depois de chegar a Portimão e só nas últimas semanas retomou os treinos sem limitações, podendo agora, finalmente, dar o seu contributo à equipa alvinegra, alargando o leque de opções para o meio-campo.