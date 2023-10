Hélio Varela em ação pela seleção de Cabo Verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Hélio Varela, jogador do Portimonense, deverá somar esta terça-feira a sua segunda internacionalização por Cabo Verde e poderá mesmo ser titular no jogo amigável frente às Ilhas Comores, que terá lugar em Fos-sur-Mer, perto de Marselha, no sul de França.

Natural de Almada, mas filho de cabo-verdianos, Hélio Varela optou por representar os tubarões azuis, mas não guardará particulares recordações da estreia, marcada por uma goleada (1-5) sofrida diante da Argélia.

Hélio Varela, a grande revelação do Portimonense neste início de temporada, é esperado amanhã no Algarve e, caso regresse sem mazelas, só não entrará nas opções para o jogo da Taça de Portugal, na Covilhã, se o treinador Paulo Sérgio decidir poupá-lo.