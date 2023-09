Hélio Varela marcou ao Benfica e assume: «Trocaria o golo pelos três pontos»

Autor do golo do Portimonense na derrota ( 1-3 ) com o Benfica, Hélio Varela lamentou o mau início de jogo por parte da formação algarvia, considerando que esse período foi decisivo para o desfecho da partida."Foi um jogo em que a nossa entrada não foi muito feliz. Demos muito espaço ao Benfica. Sabíamos que era um jogo de grande dificuldade, mas trabalhámos bem durante a semana, sabíamos o que tínhamos de fazer. Não fizemos o suficiente", disse o avançado de 21 anos à Sport TV.Questionado sobre se a entrada infeliz foi mérito do Benfica ou demérito, defendeu ter sido "um pouco dos dois" e justificou: "O Benfica entrou muito bem, como é costume. Sabíamos que ia ser complicado, tentámos entrar da melhor maneira possível mas os espaços que fomos dando tornaram as coisas muito mais complicadas."Sobre o golo, admitiu ter "especial". "O golo que marquei contra o Arouca também foi. Mas claramente trocaria o golo pelos três pontos da equipa, é para isso que eu e os meus colegas trabalhamos, não para brilhar individualmente mas para globalmente conseguirmos pontos", finalizou.