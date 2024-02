Hélio Varela renova pelo Portimonense até 2026

´ ´ ´ !



O extremo Hélio Varela, internacional cabo-verdiano de 21 anos, prolongou a ligação ao Portimonense até 2026, com os algarvios a segurarem um dos seus principais ativos.Hélio, que renunciou à participação na CAN, ao serviço de Cabo Verde, para concentrar-se exclusivamente nos seus desempenhos ao serviço do Portimonense, afirmou-se esta época como titular dos algarvios e tem sido seguido pelos russos do Zenit e pelos sauditas do Al Fateh, que acenaram com propostas de 7 e 4 milhões de euros, ambas rejeitadas pelos algarvios.Os responsáveis da SAD acreditam na valorização do jogador nos tempos mais próximos e apenas equacionam estudar propostas próximas do valor da cláusula de rescisão (40 milhões de euros)."Estou muito feliz por continuar com este emblema ao peito e muito contente por tudo aquilo que tem vindo a acontecer. Quero agradecer à administração pela confiança e espero continuar a dar muitas alegrias. Estamos juntos!", referiu Hélio Varela depois de prolongar o seu contrato até 2026, numa mensagem difundida pelos meios do clube.