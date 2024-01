Hélio Varela renuncia à seleção de Cabo Verde

O extremo Hélio Varela, jogador do Portimonense que estava convocado para representar Cabo verde na CAN, pediu dispensa e vai regressar ao clube algarvio.O jogador chegou a juntar-se à seleção no estágio em Tróia, mas entendeu que neste momento era mais importante para a carreira estar ao serviço do Portimonense. O jogador deverá fazer parte dos eleitos de Paulo Sérgio para o jogo com o Rio Ave, a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic (domingo, 18h).