Hildeberto Pereira apresentado no Portimonense: «Quando soube dessa oportunidade, não pensei duas vezes»

O extremo luso-cabo-verdiano Hildeberto Pereira foi hoje apresentado como reforço a 'custo zero' do Portimonense, da I Liga portuguesa de futebol, com contrato até 2025, após uma passagem de dois anos e meio pela China.

O avançado, de 27 anos, afirmou em conferência de imprensa, realizada no Estádio Municipal de Portimão, que "é sempre bom a voltar a casa" e que já tinha saudades de Portugal, tendo aceitado de imediato o convite dos algarvios.

"Foi uma oportunidade que apareceu. Quando soube dessa oportunidade, não pensei duas vezes. O Portimonense é um clube com estrutura e no campeonato português é muito bem falado, então, quando soube da oportunidade de usar esta camisola, não pensei duas vezes", reforçou.

Hildeberto Pereira elogiou a qualidade do plantel do Portimonense, em que reencontrou o "irmão" Carlinhos, com quem partilhou balneário no Vitória de Setúbal.

"O plantel já tem muita qualidade, eu só vim acrescentar. (...) O que os adeptos do Portimonense podem esperar de mim é trabalho, dedicação e, dentro de campo, dar tudo. Há jogos que correm bem, outros correm mal, mas a garra vai estar sempre dentro do campo", disse o futebolista.

Hildeberto Pereira já representou Benfica B e Vitória de Setúbal, no futebol português, Nottingham Forest e Northampton Town, em Inglaterra, Légia de Varsóvia, na Polónia, e Kunshan FC e Henan FC, na China.

Após a 16.ª jornada da I Liga, o Portimonense ocupa o 16.º lugar, em posição de play-off de manutenção, com 15 pontos.