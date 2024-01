Hildeberto Pereira é reforço do Portimonense

O extremo Hildeberto Pereira, de 27 anos, que estava ao serviço do Henan FC, da China, é reforço do Portimonense e começará a trabalhar sob as ordens do treinador Paulo Sérgio nos próximos dias.O jogador, que cumpriu boa parte da sua formação no Benfica, chegando a atuar pela equipa B dos encarnados, serviu depois Nottingham Forest (Inglaterra), Légia de Varsóvia (Polónia), Northampton Town (Inglaterra), Vitória de Setúbal e Kunshan FC e Henan FC, ambos da China. O vínculo de Hildeberto Pereira com o Portimonense deverá estender-se até 2025.