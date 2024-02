Ivan Pavlic assistiu ao jogo do Portimonense

O médio holandês Ivan Pavlic, que rescindiu contrato com o Estoril no último dia de mercado e foi apontado como reforço do Portimonense, assistiu este sábado ao jogo dos alvinegros frente ao Arouca, na companhia dos seus representantes.A demora nas negociações inviabilizou a inscrição do jogador pelo Portimonense antes do fecho da janela de janeiro, mas tudo indica que Pavlic continua a interessar aos algarvios, podendo ser reforço... mas apenas na próxima época.Pavlic utilizou as redes sociais para publicar uma imagem captada no decurso do jogo deste sábado entre o Portimonense e o Arouca.