Lee Ye-Chan reforça Portimonense até 2027

O jovem defesa central sul-coreano Lee Ye-Chan, de 18 anos, assinou por quatro temporadas com o Portimonense e vai integrar o plantel principal dos algarvios, anunciou a SAD do emblema de Portimão.

"É um grande reforço, que vai estar na equipa principal a partir de agora. São quatro épocas de contrato e vai ser um grande jogador no Portimonense", disse Rodiney Sampaio, presidente do conselho de administração da SAD, na conferência de imprensa de apresentação do jogador.

Lee Ye-Chan, que contribuiu para o título sul-coreano de sub-18 conquistado pelo Yeongdeungpo HS, foi "eleito o melhor central do campeonato [de sub-18] e era pretendido por emblemas da Coreia do Sul, da Alemanha e da França", destacou o dirigente.

O jogador decidiu escolher Portugal para a sua primeira experiência fora do país natal depois de se ter aconselhado com o compatriota Kim Yong-Hak, que representa o Portimonense há ano e meio. "Já estava aqui o Kim, que me vai ajudar na adaptação ao clube. Não tive dúvidas na hora de decidir, sei que havia outros clubes interessados, mas não hesitei porque acho que será a experiência perfeita para a minha estreia no futebol europeu", disse o jovem central, admitindo ter ficado "surpreendido" pelo interesse do emblema de Portimão.

Lee Ye-Chan é o 12.º reforço do Portimonense para a temporada 2023/24, depois do guarda-redes Vinicius Silvestre, dos defesas Igor Formiga e Alcobia, dos médios Dener e Dennis Adeniran, e dos avançados Paulinho, Rildo Filho, Sylvester Jasper, Luan Campos, Ângelo Taveira e Ronie Carrillo.

Com três jornadas disputadas na Liga, o Portimonense ocupa o 17.º lugar, com apenas um ponto. Os algarvios recebem no sábado, às 18:00, o Estrela da Amadora, em jogo da quarta ronda.