Luan Campos ansioso pela estreia: «As minhas características vão ajudar muito o Portimonense»

O avançado brasileiro Luan Campos afirmou esta sexta-feira estar ansioso para se estrear e ajudar o Portimonense na Liga Betclic, depois de mais de um mês à espera da resolução de dificuldades burocráticas.

"Venho muito motivado para esse desafio de poder ajudar os meus companheiros e o Portimonense. (...) Creio que as minhas características vão ajudar muito o Portimonense e estou ansioso para me poder estrear", disse o jogador, em conferência de imprensa.

O extremo cedido por uma época pelo América Mineiro, com opção de compra pelos algarvios de valor não divulgado, já tinha sido anunciado como reforço no final de junho, mas a sua apresentação oficial foi adiada até agora devido a questões burocráticas, explicou o presidente da SAD, Rodiney Sampaio.

Questionado sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol português, Luan Campos, de 21 anos, mostrou-se crente de que as suas principais virtudes podem encaixar com a intensidade que já observou na Liga.

"A diferença é que o futebol daqui é muito mais força. Intensidade também, muita intensidade. As minhas características são a força e a velocidade, [por isso] tenho a certeza de que me vou dar muito bem aqui", apontou o jogador, que tanto alinha a extremo como a ponta de lança.

O jogador começou a sua formação no Marília, da sua terra natal, passou pela equipa de sub-20 do Palmeiras e estava no América Mineiro desde o ano passado, tendo sido um dos destaques da edição de 2023 da 'Copinha', a mais conhecida competição brasileira para jovens promessas, em que a sua equipa foi derrotada na final pelo Palmeiras.

"Treinei algumas vezes com o Abel Ferreira. Foi uma experiência boa, ele é um ótimo treinador, conversava bastante com os meninos da base", recordou o jogador sobre a sua experiência no Palmeiras.

O Portimonense, que na primeira ronda da Liga foi goleado (5-0) pelo Gil Vicente, recebe amanhã o Boavista (20h30).