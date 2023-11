Luan Campos recuperado

O avançado brasileiro Luan Campos, restabelecido da lesão muscular que o apoquentou, poderá voltar às escolhas do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, com vista ao jogo no reduto do Sp. Braga.

O reforço dos alvinegros, proveniente do América Mineiro, não deverá, contudo, ser opção inicial, devido à falta de ritmo: Luan Campos não joga há precisamente dois meses (última aparição no empate a um golo diante do E. Amadora, saindo ao intervalo).

O dianteiro já está integrado nos trabalhos de grupo desde a semana passada e procura atingir os índices físicos necessários para dispor de minutos em campo, a fim de procurar confirmar as boas indicações que estiveram na origem da sua contratação.