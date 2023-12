Lucas Fernandes muda-se para o Fortaleza

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Lucas Fernandes, ligado ao Portimonense até 2026, vai continuar no Brasil, depois de no último ano ter representado o Botafogo, a título de empréstimo: segue agora, nas mesmas condições, para o Fortaleza, num acordo válido até dezembro de 2024. O Botafogo tinha opção de compra do passe, por 4 milhões de euros, mas não a exerceu.