Lucas Ventura de fora obriga Paulo Sérgio a mexer no 'miolo' para o jogo com o Benfica

O médio Lucas Ventura viu diante do V. Guimarães o quinto cartão amarelo no campeonato e desfalcará o Portimonense na próxima ronda, frente ao Benfica, no Estádio da Luz. Os alvinegros, pese embora não terem ganho aos vimaranenses, rubricaram uma das melhores exibições da época e o treinador Paulo Sérgio espera capitalizar esse desempenho frente aos encarnados. “Fizemos coisas de qualidade e temos de pegar nisso para continuarmos a crescer”, disse. * A.A.