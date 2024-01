Maurício rescinde com o Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio brasileiro Maurício, de 35 anos, já não é jogador do Portimonense, tendo acordado a rescisão do contrato, que terminava no fim da época em curso.

Chegado a Portimão em janeiro de 2023, Maurício foi peça importante na segunda metade da época passada, marcando alguns golos decisivos, mas na campanha em curso perdeu influência e participou apenas em sete jogos no campeonato.

A última aparição de Maurício em campo ocorreu em 25 de novembro, na derrota (1-4) com o Sporting de Braga, para a Taça de Portugal.

"Saio da mesma forma que cheguei, pela porta da frente", referiu Maurício nas redes sociais, deixando agradecimentos "a todos os que contribuíram para o meu bem-estar e da minha família". O médio desejou aos antigos companheiros "muito sucesso e que possam conquistar todos os vossos objetivos".

Maurício é o quinto jogador a abandonar o Portimonense no mercado de janeiro, depois de Rildo, Ângelo Taveira, Dennis Adeniran e Paulinho. No sentido inverso, Tamble Monteiro, Hildeberto, Mvoué e Thiago Dombroski são os reforços já garantidos.